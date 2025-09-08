Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan etkinlikte öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu, halk oyunları ekipleri ise coşkulu gösteriler sergiledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, törende yaptığı konuşmada, “Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 8 Eylül 1922, Manisa’nın özgürlüğe kavuştuğu tarih olmasının yanı sıra, milletimizin azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Şehrimiz düşman işgalinden büyük acılar çekerek çıkmış, ama asla pes etmemiştir. Kahramanlarımızın hatırasını yaşatmak, tarihe sahip çıkmak ve Manisa’yı daha yaşanabilir bir şehir yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç ve Şenol Sunat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlama programı, öğrencilerin şiir sunumlarının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileriyle sona erdi. Tören, Manisa halkına hem geçmişin fedakârlıklarını hatırlatma hem de geleceğe umutla bakma fırsatı sundu.