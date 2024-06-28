Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in bir araya geldiği ziyarette, iki belediye arasında iş birliği ve ortak projeler üzerinde duruldu. Görüşmeye Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Yenal Yıldırım ve Hakan Şimşek de katıldı.

"El ele kol kola yürüyeceğiz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Başkan Durbay’ı seçimde gösterdiği başarıdan dolayı bir kez daha tebrik etti. Zeyrek, "Ne güzel bir mutluluk buralarda böyle ziyaretlerde bulunmak. Burada hepimizin birlikteliği sonucunda kazanılmış bir başarı var. 75 yıllık bir özlem. Manisa bu yıl çok şükür ilkleri gerçekleştirdi. İlk genel başkanımız, ilk kadın belediye başkanımız, 75 yıl sonra ilk kez kazanılmış belediyeler. Bu başarımızın daim olması için el ele kol kola yürüyeceğiz. Vatandaşlarımızın emanetini, kimseyi mahcup etmeden, en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ortak projelerimiz olacak. 5 yıl sonra da alnımızın akıyla görev sürelerimizi tamamlayacağız. Tekrardan tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

"Manisa için en iyisini yapacağız"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i Şehzadeler Belediyesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belediyemizde Büyükşehir Belediye Başkanımızı ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Yıllardır birlikte siyaset yaptığımız bir ağabeyimizi, büyükşehir belediye başkanı olarak ağırlamak ise ayrı bir gurur. Manisa için iş birliğimiz her zaman devam edecek. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza hiç şüphemiz yok. Varlığınız bize mutluluk ve gurur verdiği kadar rahatlık da veriyor. Sizin gibi bir büyükşehir belediye başkanımızın olması, onun desteğini görmek bizi rahatlatıyor. İyi ki varsınız. Tekrardan hoş geldiniz" dedi.