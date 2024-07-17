Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği restorasyon protokolü kapsamında, Yunusemre ilçesindeki Karacaahmet Türbesi, Şehzadeler ilçesindeki Hüsrevağa Hamamı ve Gölmarmara ilçesindeki Halime Hatun Kervansarayı restorasyon çalışmalarıyla yenilenecek. Manisa’nın tarihi mirasını koruma altına almayı amaçlayan bu projelerle, kentin önemli mimari eserleri restore edilerek tekrar kullanıma sunulacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin ve teknik ekiplerle birlikte Hüsrevağa Hamamı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Tarihi yapılara yeni bir soluk

Başkan Zeyrek, tarihi Hüsrevağa Hamamı’ndaki restorasyon çalışmalarını denetlerken, atıl durumdaki bu yapının restorasyon sonrası yeniden kullanılabilir hale geleceğini belirtti. Karacaahmet Türbesi ve Halime Hatun Kervansarayı’nda da benzer çalışmaların sürdüğünü ifade eden Zeyrek, “Tarihi yapıları terk etmeyeceğiz. Bu binaları özgünlüğünü koruyarak, malzemelerin bütünlüğüne zarar vermeden onaracağız ve Manisa’nın kültürel mirasında yeniden yer almalarını sağlayacağız” dedi.

Kadın girişimcilere özel merkez

Başkan Zeyrek, Hüsrevağa Hamamı’nın restorasyon sonrası Manisalı kadınlara üretim merkezi olarak tahsis edileceğini belirtti. “Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bu yapıyı kadın girişimcilere açmayı hedefliyoruz. Tarihi yapı, hem kadınlarımızın üretim yapabileceği bir merkeze dönüşecek hem de kendine yaraşır şekilde ayakta kalacak” şeklinde konuştu.