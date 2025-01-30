Manisa'nın tek kadın basketbol takımı Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Federasyon Kupası’nda ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Takım, elde ettiği ödülü kutlamak için ana sponsoru Lidya Garden City Turgutlu Ailesi'ni ziyaret etti.

Kadın sporunun geleceği ve yeni hedefler

Ziyaret sırasında, takımın başarısı ve kadın sporunun geleceği üzerine anlamlı konuşmalar yapıldı. Belediye Başkanı Çetin Akın, 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak Gallardo takımı karşılaşmasına Lidya Garden City Turgutlu Ailesi’ni davet ederek, bu heyecanı birlikte yaşamayı teklif etti.

Başkan Çetin Akın: "Başarı yolculuğumuzda birlikte daha nice zaferlere"

Başkan Çetin Akın, "Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak büyük başarılara imza attık. Kadın sporunun daha güçlü olması için çıktığımız bu yolda, Lidya Garden City Ailesi ile birlikte yürümekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, cumartesi günü yapılacak maç için takıma destek beklediklerini belirtti.

Hüseyin Maliz: "Kadınlarımız her alanda güçlü bir imaj yaratıyor"

Turgutlu Belediyespor Başkanı Hüseyin Maliz, "Kadın sporunun desteklenmesi gerektiği bu dönemde, Lidya Garden City'nin desteğiyle bu başarıyı elde etmek bizler için çok kıymetli. Kadın basketbol takımız, sadece sahada değil, toplumsal olarak da güçlü bir kadın imajı yaratıyor" dedi.

Lidya Garden City Turgutlu: "Bu başarıda pay sahibi olmaktan gurur duyuyoruz"

Lidya Garden City Turgutlu Yönetim Kurulu üyeleri ise, "Kadın sporunun gücünü tüm Türkiye'ye gösteren takımımızla gurur duyuyoruz. Gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Biz de onlarla birlikte büyümeye ve destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yeni hedefler: 1 Şubat’ta Gallardo ile kritik maç

Manisa'nın tek kadın basketbol takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 20. hafta karşılaşmasında Gallardo takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç, 1 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanacak.