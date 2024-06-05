Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm bağları, aşırı sıcaklar nedeniyle zarar gördü. Hava sıcaklıklarının 45 dereceyi bulduğu ilçede, üzüm salkımları yanarak büyük kayıplara yol açtı.

Üzüm Bağlarında Yanık Taneler Görüldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sıcaklıklar 45 dereceyi buldu ve bu durum, ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm bağlarını olumsuz etkiledi. Yerel halk sıcaklardan dolayı evlerinden çıkamazken, üzüm üreticileri ise bağlarda ciddi zararlarla karşılaştı. Üzüm salkımlarında tanelerin yanmasına neden olan aşırı sıcaklıklar, bu yılki rekoltede büyük düşüşlere yol açabilir.

Ziraat Odası'ndan Uyarılar

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, aşırı sıcaklıkların üzüm bağlarında ciddi hasara yol açtığını belirtti. Ülgen,"Bu yıl görülmemiş bir sıcaklık var. Üzüm bağlarında salkımlar sıcaklardan etkilendi. Koruk halinde olan salkımların tanelerinde yanıklar var. Bunun sebebi bağlardan aşırı derecede yaprak alınmasından. Bu yıl yaprak iyi para etti. Birde sürgün yapamayan bağların salkımlarında yanıklar var. İlerleyen günlerde salkımlar birer birer elden geçirilerek yanık olan taneleri ayıklanır. Önerim bağların yapraklarını fazla almayın. Gündüz bağ sulamayın mümkünse bağların gece serinde sulanması gerekir. Bu sıcaklardan ızgara veya çift sürümü yapmayın." dedi.

Sarıgöllü üzüm üreticileri, sıcak hava dalgasının etkileriyle mücadele etmek için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Güneş yanıkları ile karşı karşıya kalan üreticiler, salkımları tek tek elden geçirerek yanmış taneleri ayıklamaya çalışıyorlar. Üreticiler, bu süreçte bağların korunması ve verimliliğin artırılması için çeşitli tedbirler almaya devam ediyor.