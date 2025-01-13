Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm üreticisi Musa Topdemir, 2024 yılı ürününden elde ettiği Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerini şifa kaynağı pekmeze dönüştürdü. Üzümleriyle evinin bahçesinde taze pekmez yapan Topdemir, bereketli bir yılın ardından 2025 yılı üzümleri için umutlu.

Üzümler hasat edildi, pekmez yapıldı

Musa Topdemir, Sarıgöl'deki bağlarından topladığı Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin hasadını tamamladı. Elinde kalan üzümleri ise, geleneksel yöntemlerle, odun ateşinde taze pekmeze dönüştürdü.

Pekmez fiyatları yükseliyor

Topdemir, piyasada pekmezin litre fiyatının 300-400 liraya kadar çıktığını belirtti. Pekmezin şifa kaynağı olarak bilindiğini ifade eden Topdemir, taze üzümlerle yapılan pekmezin daha da faydalı olduğunu vurguladı.

Bereketli bir yıl geride kaldı

Üzüm üreticisi Musa Topdemir, 2024 yılının bereketli geçtiğini ve üzümlerinin kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, "Darısı 2025 yılının üzümlerine" şeklinde umutlu açıklamalarda bulundu.