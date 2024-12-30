Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı hamlesiyle, Yunusemre ilçesine bağlı Demirci Mahallesi’nin yıllardır süregelen su taşkın sorunları nihayet çözüme ulaştı.

Taşkın sorununa büyük çözüm

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Demirci Mahallesi’nde taşkın sorununa kalıcı çözüm getiren önemli bir altyapı projesini hayata geçirdi. Bölgedeki yetersiz menfezler, daha geniş çapta yenileri ile değiştirilerek mahallede sıkça yaşanan su baskınlarının önüne geçildi. Proje sayesinde, mahallede yıllardır özellikle yoğun yağışlarda meydana gelen su baskınları tarihe karıştı.

Yeni menfezlerle güvenlik arttı

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmayla, dere yatağına eklenen yeni menfezler, yağış sonrası oluşan taşkın riskini büyük oranda ortadan kaldırdı. Mahalle halkı, özellikle kış aylarında yaşanan su baskınlarının sona ermesinden büyük memnuniyet duydu.

Mahalle muhtarı ve sakinlerinden teşekkür

Demirci Mahallesi Muhtarı Ziyanur Bilge, yapılan çalışmaları överek, “Mahallemizde yaşanan su baskınları, özellikle 7-8 evimizi etkiliyordu. MASKİ’nin çalışmalarıyla bu sorun büyük ölçüde çözüldü. Mahallemizde güzel şeyler olmaya başladı. Başkanımız Ferdi Zeyrek’e ve MASKİ Müdürümüze teşekkür ederiz” dedi. Mahalle sakinlerinden Kamil Gezer ise yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek, “Eskiden yağışlarda çok sıkıntı çekiyorduk. Şimdi ise bu sorun ortadan kalktı. Ferdi Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.