Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, içerisinde konferans salonu, laboratuvar ve sergi alanları bulunan 16 sınıflı yeni Halk Eğitim Merkezi için ihale tarihi belirlendi. 15 Ocak'ta yapılacak ihale sonrası, merkezin inşaat süreci başlayacak.

Yeni Halk Eğitim Merkezi ihalesi 15 Ocak'ta

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunusemre ilçesinde yapılacak olan 16 sınıflı Halk Eğitim Merkezi için ihale sürecini başlatıyor. 15 Ocak’ta yapılacak ihale sonrası, inşaat süreci hızla başlayacak.

Eğitim kapasitesinin artırılması hedefleniyor

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, projeyle birlikte Manisa'nın eğitim kapasitesini artırmayı ve her ilçede eğitim fırsatlarını çoğaltmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni merkez, sadece öğrencilere değil, toplumun her kesiminden bireylere yönelik çeşitli kurslar ve mesleki eğitim imkanları sunacak.

Halk Eğitim Merkezi içerik detayları

İçerisinde 16 sınıf, konferans salonu, laboratuvar ve sergi alanları bulunacak olan Halk Eğitim Merkezi, toplamda 4 kat ve 4 bin 186 metrekarelik bir alana sahip olacak. Bu geniş alan, hem eğitim hem de kültürel etkinlikler için kullanılacak.

Kısa sürede tamamlanması bekleniyor

İhaleyi kazanan firmanın belirlenmesinin ardından, inşaat sürecinin hızlı bir şekilde başlatılacağı ve merkezin kısa süre içinde Manisa halkının hizmetine sunulacağı ifade edildi.