Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Görüşmede pazarcı esnafının sorunlarına değinen Başkan Zeyrek, eski garajın bulunduğu bölgede kapalı pazaryeri yapma hedeflerinin olduğunu açıkladı.

Başkan Zeyrek, pazarcı esnafının taleplerini dikkate alarak hazırladıkları projeyle ilgili şunları söyledi: "Sizin de öngörünüz doğrultusunda altı otopark, üstü pazaryeri ve ortada meydanı olacak. Bu sayede hem alışveriş yapacak vatandaşlarımız hem de pazarcı esnafımız için daha modern ve kullanışlı bir alan oluşturacağız."

Ayrıca, Atatürk Ortaokulu tarafına bir kültür merkezi inşa etmeyi planladıklarını belirten Zeyrek, "Bu projeyle birlikte bölgenin sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayacağız. Umarım en kısa sürede bu projeleri hayata geçireceğiz" dedi.