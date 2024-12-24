Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2025 yılı için açıklanan asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, "İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan 22.104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor" dedi. Yavaş, hayat pahalılığının her geçen gün arttığını, markette ve pazarda fiyatların yükseldiğini vurgulayarak, asgari ücretin işçilerin geçim yükünü hafifletmekten uzak olduğunu söyledi.

Yavaş, sosyal, eğitim ve barınma destekleriyle vatandaşlarının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.