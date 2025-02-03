Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Olası Bir Deprem’e Hazır Mıyız?” etkinliği sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İhraç edilen teğmenlere destek veren Yavaş, kararın masum olmadığını belirterek, “Oy çokluğuyla alınması içimizi biraz ısıttı. Bu insanlar çok başarılı, Türkiye’nin farklı yerlerinde değerlendirilmek isteneceklerdir. Biz de onlara destek verenlerden biriyiz” dedi.

"Muhalefetin, derin yoksullukla mücadeleye odaklanması daha doğru olacaktır"

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına değinen Yavaş, aday belirleme sürecinin erken olduğunu ifade ederek, ekonomik sıkıntıların öncelikli olması gerektiğini vurguladı: “Seçim tarihi belli değil. O zamana kadar şartlar değişebilir. Muhalefetin, derin yoksullukla mücadeleye odaklanması daha doğru olacaktır.”

"Bir an önce seçim yapılmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt veren Yavaş, “Toplum artık dayanamaz durumda, bir an önce seçim yapılmalı. AK Parti’nin yöneticileri pazara çıksın, vatandaşın halini görsün. 2028’e kadar götüremeyecekleri kanaatindeyim, seçim en erken sürede olmalı” dedi.

Ön seçimle ilgili sorulara ise, “Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Önce seçim tarihi belli olsun, sonra daha geniş konuşuruz” yanıtını verdi.