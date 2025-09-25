CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik konser soruşturmasını değerlendirirken, olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair de konuştu. Özel, Ekrem İmamoğlu’nun aday olmaması halinde Mansur Yavaş’ın en güçlü aday olarak öne çıktığını söyledi.

“Yavaş en kuvvetli aday”

Evrensel gazetesine konuşan Özel, soruşturmanın siyasi bir operasyon olduğunu savundu. Mansur Yavaş’ın anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde göründüğünü belirten Özel, “Ekrem İmamoğlu aday olamazsa en kuvvetli aday Yavaş’tır. Erdoğan’ı yenebilecek isim odur” dedi.

YSK kararına vurgu

Özel, İstanbul 45. Asliye Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Kongresi’ne dair aldığı kararı da eleştirerek, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) istikrarlı tutumunun olası bir kaosu engellediğini söyledi.

“İktidarın aparatları”

Kararlara sert sözlerle tepki gösteren Özel, “Dünün rakipleri birlik olmuş, iradesine sahip çıkıyor ama iktidarın aparatları akıl almaz işlere kalkışıyor” ifadelerini kullandı.

Kurultay süreci

CHP lideri, İstanbul’daki olağanüstü kongre sonrası 38. Kurultay’ın iptaline ilişkin davanın konusuz kaldığını, mahkemenin davayı reddedeceğini düşündüğünü söyledi.

“MHP ile siyasi ittifak yok”

Özel ayrıca, CHP ile MHP arasında ittifak iddialarına da yanıt verdi. “MHP ile siyasi bir ittifak peşinde değiliz” diyen Özel, “Demokratikleşme ve Kürt sorununun barışçıl çözümü konusunda herkesle işbirliği yapabiliriz” ifadesini kullandı.