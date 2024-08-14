Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde cumhurbaşkanlığı için adı geçen isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık konusuna dair önemli bir açıklama yaptı. Yavaş, mevcut seçim gündeminin oluşmadığını belirterek, "Günü geldiğinde partim ve milletim bizi aday olarak görmek isterse bu vazifeden kaçınmayız" şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş, Habertürk’e verdiği röportajda, cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti. Mevcut seçim gündeminin henüz oluşmadığını belirten Yavaş, önceliğinin Ankara halkına hizmet etmek olduğunu vurguladı. Ancak, ilerleyen dönemlerde bu konuyu değerlendirebileceğini ve adaylık için açık kapı bıraktığını söyledi.

Anketlerde ilk tercih Mansur Yavaş oldu

Son yapılan ORC Araştırma şirketi anketinde Mansur Yavaş, "Bir sonraki genel seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusuna verilen yanıtlarda ilk sırada yer aldı. Yavaş, seçmenlerin yüzde 28,4'ünün tercihi oldu. Ayrıca, Cumhur İttifakı seçmenleri arasında da öne çıkan bir isim olarak yüzde 23,2 oy oranına sahip oldu. CHP'lilerin tercihlerinde ise üçüncü sırada yer aldı.

Araştırma, Yavaş’ın milliyetçi seçmenler tarafından desteklendiğini ve İYİ Parti ile Zafer Partisi’nden de destek gördüğünü ortaya koydu.