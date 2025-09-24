Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önceki dönem belediye başkanı Melih Gökçek’in bir festival için Hollandalı top model Doutzen Kroes’i davet ettiğini ve yalnızca gong çalması karşılığında 41 milyon lira ödendiğini açıkladı.

Yavaş’tan dikkat çeken açıklama

Başkan Yavaş, belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaptığı açıklamada, Gökçek döneminde gerçekleşen festival harcamalarına dikkat çekti:

“Bir konsere 40 milyon lira verilir mi deniliyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa’dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün.”

Mankenin kimliği: Doutzen Kroes

Söz konusu mankenin Hollandalı top model Doutzen Kroes olduğu ortaya çıktı. Kroes, 2012 yılında Ankara Alışveriş Festivali kapsamında Türkiye’ye gelmiş ve etkinliğin açılışını gong vuruşuyla gerçekleştirmişti.

Kariyer bilgileri

Modellik kariyerine Amsterdam’daki bir ajansa gönderdiği fotoğraflarla başlayan Kroes, kısa sürede uluslararası başarı elde etti.

Time, Vogue ve Harper’s Bazaar gibi prestijli dergilerde yer aldı.

Moda dünyasında önemli bir isim olarak tanınıyor.