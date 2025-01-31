Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, “bilirkişi soruşturması” kapsamında iki gündür tutuklu bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte Toktaş’ı ziyaret etmek üzere Silivri’ye gidecek.

Ziyarette dayanışma mesajı verilecek

Mansur Yavaş ve CHP’li yetkililerin, Toktaş’a destek olmak ve basın özgürlüğü konusundaki hassasiyetlerini vurgulamak amacıyla bu ziyareti gerçekleştireceği belirtiliyor.