CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplanarak ön seçim yapılması yönündeki tartışmalar devam ediyor. Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bu önerisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kabul edilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinde ise olumsuz bir tepki ile karşılaşıyor. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın kulis bilgilerine göre, Yavaş, bu konuda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir şart sundu.

Ekrem İmamoğlu onayladı, Mansur Yavaş karşı çıktı

Özgür Özel’in, cumhurbaşkanlığı adayının ön seçimle belirlenmesi önerisi partide büyük yankı uyandırdı. İmamoğlu, bu yönteme olumlu yaklaşırken, Yavaş’ın buna karşı temkinli olduğu belirtiliyor.

Yavaş’tan Özgür Özel’e şartlı onay

TGRT Haber’deki Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, Mansur Yavaş’ın, cumhurbaşkanlığı adayının ön seçimle belirlenmesi fikrinden rahatsız olduğunu ve bu konuda bir basın toplantısı düzenlemeye hazırlandığını aktardı. Yarkadaş, Yavaş’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e belirli şartlar sunduğunu belirtti.

Yavaş'ın adaylık süreciyle ilgili çekinceleri

Yarkadaş, Yavaş’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmede, adaylık süreciyle ilgili çekincelerini dile getirdiğini söyledi. Yavaş’ın bu süreçteki çekinceleri şu şekilde sıralandı:

Seçim sürecinin erken olması: Yavaş, seçim sürecinin henüz çok uzak olduğunu ve kesin bir takvimin belirlenmediğini belirtti.

Partinin yıpranma riski: Adaylık tartışmalarının partiyi ve ilan edilecek adayı yıpratabileceğini ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu takvimi: Yavaş, Yüksek Seçim Kurulu’nun takvimi açıklamadan ön seçim yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

İttifak süreci: Belirlenecek adayın yalnızca CHP’nin değil, bir ittifakın adayı olması gerektiğini ve sürecin ittifak içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Yavaş’tan anket önerisi

Yavaş, aday belirleme süreciyle ilgili olarak bir öneride bulundu. Yarkadaş, Yavaş’ın önerisini şu şekilde aktardı: "Eğer illa ki bir isim belirlenecekse, 3 farklı kamuoyu araştırma şirketiyle çapraz araştırma yapalım. 50 bin kişiye soralım, en çok destek gören ismin etrafında kenetlenelim."