Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasını eleştirerek, “Bu tür uygulamalar yargıya olan güveni sarsıyor” dedi.

“Demokratik değerler derin bir şekilde zedeleniyor”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, durumun ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından endişe verici olduğunu belirtti. Yavaş, “Bu acele nedir? Apar topar gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Bırakın süreç kendi seyrinde işlesin,” ifadelerini kullandı.

“Yargı, siyasetin aracı olmamalıdır”

Yavaş, yargının tarafsızlığının zarar gördüğüne dikkat çekerek, şu eleştirilerde bulundu:

“Bu tür uygulamaların sürekli hale gelmesi, yargıya olan güveni zedeliyor. Siyaset konuşmak ve eleştirmek içindir. Yargının siyasetin aracı olduğu algısını güçlendirecek tüm uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir.”