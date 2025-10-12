Aydın’ın Nazilli ilçesi Kavacık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ormandan topladıkları mantarları yedikten sonra fenalaşan çiftten biri hayatını kaybetti, diğeri ise hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, olayın mantar zehirlenmesi kaynaklı olduğunu değerlendiriyor.

Mantar yedikten sonra fenalaştılar

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Salman (62) ve eşi Zeynur Salman (54), sabah saatlerinde ormandan topladıkları mantarları evlerinde pişirerek yedi.

Bir süre sonra fenalaşan çiftin yardımına koşan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerine ulaştı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin ilk kontrollerini yaptı.

Ertuğrul Salman’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Zeynur Salman ise Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ertuğrul Salman’ın cansız bedeni otopsi için morga gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Jandarma ekipleri, olayla ilgili adli soruşturma başlattı.

İlk bulgulara göre çiftin doğal ortamdan topladıkları zehirli mantarları tükettikleri düşünülüyor.

Zehirlenmenin kesin nedeni, yapılacak laboratuvar incelemesi ile belirlenecek.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, sonbahar döneminde artan doğal mantar tüketimi konusunda vatandaşları uyarıyor:

➡️ Rengi, kokusu ve görünüşü tanıdık bile olsa ormandan toplanan mantarların tüketilmemesi gerekiyor.

➡️ Zehirli mantarlar, pişirme veya kurutma işlemiyle etkisini kaybetmiyor.

➡️ Şüpheli durumlarda hemen 112 Acil Servis aranmalı.