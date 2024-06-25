Balıkesir'in Manyas ilçesinde hububat hasadı sırasında verim düşüklüğü yaşandığı bildirildi. Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, ilçede yapılan 60 bin dekarlık hububat ekimine rağmen yüzde 60'a ulaşılan hasat oranlarıyla dekar başına 250-300 kilogram arasında verim elde edildiğini açıkladı.

Başkan Kudret Özden, tava gelmemiş ekimlerin yapıldığını ve bunun saman üretimini olumsuz etkilediğini belirtti. Hasatta dekar başına 4-6 balya saman elde edildiğini aktaran Özden, Bandırma Ticaret Borsası'nın buğdayı kilogramı başına 8 liradan satın aldığını ifade etti.