Balıkesir’in Manyas ilçesinde, Manyas Gölü’nü besleyen en önemli su kaynaklarından biri olan Kocaçay’da devam eden ıslah çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla, bölgedeki taşkın riski azalacak ve su yönetimi daha verimli hale gelecek.

Taşkın riskine karşı önlem alınıyor

Yetkililer, kırsal mahalleler ve tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak amacıyla yürütülen bu çalışmaların, su yönetimi ve taşkın öncesi tedbirler kapsamında büyük önem taşıdığını belirtti. Çalışmaların bölgedeki tarımsal üretimi de olumlu etkileyeceği ifade edildi.

Manyas Gölü’nde su kaybı yaşanmadı

Öte yandan, ilçede herhangi bir su sıkıntısının yaşanmadığı ve geçtiğimiz yaz Manyas Gölü’nde belirgin bir su kaybı gözlemlenmediği bildirildi. Yetkililer, tarım alanlarında verimliliği artırmak ve suyun tasarruflu kullanılmasını sağlamak adına gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.