Olay, Manyas'a bağlı Hamamlı Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A., gece geç saatlerde evine gitmek üzere yolda yürürken, bir anda 5 başıboş köpek tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda paniğe kapılan İ.A., köpeklerden kaçmaya çalışırken yere düştü. Köpekler tarafından ısırılan İ.A.'nın kollarında ciddi yaralanmalar oluştu.

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kalındı

Saldırıya tanık olan çevredekiler, İ.A.'ya yardım etmek için koştu. Yaralı adam, çevredekilerin yardımıyla ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Ameliyat gerekebilir

İ.A., ilk müdahalesi için acil servise alındı. Doktorlar tarafından yapılan muayenede, İ.A.'nın kollarındaki yaraların oldukça ciddi olduğu ve ameliyat gerekebileceği belirtildi.