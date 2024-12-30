Balıkesir'in Manyas ilçesi Yeni Mahalle’de, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait bir tahliye kanalına düşen iki çoban köpeği, Manyas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Olayın detayları

Bir süt ürünleri işletmesinin yakınlarında meydana gelen olay, çevredeki vatandaşların köpekleri suyun içinde çaresiz bir şekilde gördüklerinde durumu itfaiyeye bildirmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştı.

Zorlu kurtarma operasyonu

İtfaiye ekipleri, köpeklerin yakındaki bir koyun sayasından suya düştüğünü tespit etti. Kurtarma operasyonunda, hem köpeklerin zarar görmemesi hem de ekiplerin güvenliği için titiz bir çalışma yürütüldü. Zorlu müdahale sonunda köpekler başarıyla sudan çıkarıldı.

Güvenle serbest bırakıldılar

Kurtarılan köpekler, sağlık kontrollerinin ardından doğal ortamlarına bırakıldı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma olmadığı ve köpeklerin tekrar koyun sürülerinin yanına yönlendirildiği belirtildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ve duyarlı yaklaşımı için teşekkür ederken, yetkililer bu tür durumlarda derhal ihbarda bulunmanın önemine vurgu yaptı.