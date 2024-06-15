Kahramanmaraş'ın meşhur dondurması, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde büyük bir beğeniyle tüketiliyor. Peki, bu dondurmayı bu kadar özel ve popüler kılan ne?

Maraş dondurması, yüzyıllar öncesine dayanan bir geleneğin mirası olarak biliniyor. İlk kez Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan bu lezzet, zamanla Kahramanmaraş'ın simgelerinden biri haline geldi. Geleneksel yöntemlerle üretilen dondurma, yerel halk tarafından titizlikle korunmuş ve nesilden nesle aktarıldı.

Maraş dondurmasının eşsiz lezzeti, kullanılan malzemelerin kalitesinden geliyor. En önemli bileşenlerinden biri, sadece Maraş bölgesinde yetişen ve yüksek kaliteli salep bitkisinden elde edilen saleptir. Bu bitki, dondurmanın benzersiz dokusunu ve kıvamını sağlıyor. Ayrıca keçi sütü, yüksek yağ ve protein içeriği ile dondurmanın zengin tadını tamamlıyor.

Maraş dondurmasının üretim süreci de oldukça özel. Geleneksel yöntemlerle yapılan dondurma, ahşap tokmaklarla dövülerek yoğunlaştırılması, dondurmanın elastik ve sakız gibi bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Modern teknolojilerin aksine, bu yöntem dondurmanın doğal lezzetini ve besin değerlerini korur.

Müşterilerin önünde kesilerek sunuluyor

Maraş dondurmasının bir diğer çekici özelliği sunum şeklidir. Dondurma, özel çubuklar veya kesme tahtaları üzerinde servis edilir ve müşterilerin önünde kesilerek sunulur. Bu gösterişli sunum, dondurmayı daha da ilgi çekici hale getirirken tüketicilere de unutulmaz bir deneyim sunar.

Maraş dondurması, yerel pazardan çıkarak uluslararası arenada da büyük beğeni topluyor. Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen bu lezzet, Türk mutfağının önemli bir temsilcisi olarak kabul ediliyor. Yabancı turistler de Maraş'a geldiklerinde bu özel dondurmayı tatmak için uzun kuyruklar oluşturuyorlar.