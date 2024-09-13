Marble Systems Tureks, bu yıl 10. kez düzenlenen Frig Ultra Maratonu'nda " +1 Farkla Koşuyoruz" parkuruna sponsor olarak özel gereksinimli sporculara desteğini sürdürüyor. 13-15 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'ın Frigya Vadileri'nde gerçekleştirilecek maratonda, toplam 2,5 km’lik iki parkurda özel gereksinimli sporcular ve adayları için düzenlenen etkinliğe 100’e yakın ailenin katılması bekleniyor.

Özel gereksinimli sporculara destek

Marble Systems Tureks, Frig Ultra Maratonu’nda bu yıl da özel gereksinimli sporcuları desteklemeye devam ediyor. Afyonkarahisar'da düzenlenecek olan Frig Ultra Maratonu’nda, geçen yıl sponsorluğuyla eklenen “+1 Farkla Koşuyoruz” parkuru, bu yıl da özel gereksinimli sporcular ve adaylarına ayrılacak. Etkinlik, 14 Eylül tarihinde 2,5 km’lik iki parkurda gerçekleştirilecek ve yaklaşık 100 ailenin katılımıyla renkli anlara ev sahipliği yapacak.

Osman Turunç’tan destek mesajı

Marble Systems Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç, projenin ticari ve sosyal olarak en gurur verici işlerinden biri olduğunu belirterek, “Özel gereksinimli sporcularımızı ve adaylarını hayatın içine katma konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Geçen sene 60 çocuğumuz ve aileleriyle çok özel anlar yaşadık. Spor onların hayatında çok önemli bir değer ve onlara katkısı inanılmaz. Amacımız sporun hayatlarına girmesi ve bir parçası olmasını kolaylaştırmak. Bu ve benzeri projeleri hayata geçirmeyi, onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu değerli çocukların arasına katılmak isteyen adaylar için de var gücümüzle iş birliği yapmaya devam edeceğiz. Buradan bizden desteklerini sakınmayan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Atletizm Federasyonu’na teşekkür ederiz” dedi.

Projenin önemi ve katkıları

“+1 Farkla Koşuyoruz” projesi, özel gereksinimli bireylerin spor yoluyla hayatlarına değer katmayı ve toplumsal entegrasyonlarını artırmayı hedefliyor. Marble Systems Tureks’in desteklediği bu özel etkinlik, sporun sosyal bir araç olarak kullanımını teşvik ediyor ve özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyor. Etkinlik, sporun kapsayıcı gücünü göstererek, bu bireylerin toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarına olanak tanıyor.