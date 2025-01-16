Marburg virüsü, filovirüs ailesine ait ölümcül bir virüs olup, insanda ciddi hemorajik ateşe yol açar. İlk olarak 1967’de Almanya’nın Marburg ve Frankfurt şehirlerinde bilimsel araştırmalar sırasında ortaya çıkmış ve daha sonra Afrika'da yayılmıştır. Virüs, genetik olarak Ebola virüsüyle benzerlik gösterir ve bu nedenle aynı şekilde insanlarda kanamalı ateş hastalıklarına neden olabilir.

Marburg virüsünün belirtileri

Virüs, bulaştıktan sonra genellikle 2-21 gün arasında belirtiler gösterir. Belirtiler şunlardır:

Yüksek ateş

Şiddetli baş ağrısı

Kas ağrıları

Kanlı ishal ve kusma

Ciltte döküntüler

Kanama eğilimleri (burun kanaması, diş eti kanaması, iç kanamalar)

Marburg virüsü hızla ilerler ve ağır vakalarda organ yetmezliği ve ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Ölüm oranı, salgının yaygınlığına ve sağlık hizmetlerine erişime bağlı olarak %25 ile %90 arasında değişmektedir.

Virüsten korunma yolları

Marburg virüsünden korunmak için aşağıdaki önlemler önemlidir:

Hijyen kurallarına dikkat edilmesi: El yıkama ve kişisel hijyen önlemleri virüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olur.

Sağlık kuruluşlarına başvuru: Şüpheli semptomlar görüldüğünde hızla sağlık hizmetlerine başvurulmalıdır.

Seyahat öncesi önlemler: Marburg virüsünün yaygın olduğu bölgelere seyahat eden kişilerin gerekli sağlık önlemleri alması önerilmektedir.