Mardin’in Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, geniş bir alana yayılarak büyük endişeye yol açtı. Yangın, Artuklu ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgedeki itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.

Yangının detayları

Konaklı Mahallesi’ndeki ormanda çıkan yangın, akşam saatlerinde başladı ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları hızla başlatıldı ve çevrede yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin mücadelesi

Yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba harcıyor. Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri ve itfaiye araçları, yangını kontrol altına almak için koordineli bir şekilde çalışıyor. Bölge halkı da su tankerleri ve bahçe hortumları ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.