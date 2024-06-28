Mardin-Diyarbakır yangınında yaralanan 26 hayvan İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Angels Farm Kurtarılmış Hayvan Çiftliğine getirildi. Angels Farm Kurtarılmış Hayvan Çiftliği Kurucusu Sibel Çakır, "Mardin ile Diyarbakır sınırında çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangından kurtarılan 141 yaralı hayvanı orada ayakta tedavi ettik. Durumu ağır olan 26 keçi ve koyunun ise çiftliğimizde şu an tedavileri devam ediyor. Bu hayvanların sağlık durumu son derece kritik" dedi.

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında birçok hayvan ölürken, pek çoğu da ağır ve hafif yaralı olarak kurtuldu. Buradaki yaralı 167 keçi ve koyundan 141'inin Angels Farm Kurtarılmış Hayvan Çiftliği çalışanları tarafından yangın bölgesinde ayakta tedavileri yapılıp, sahiplerine teslim edildi. Durumu ağır olan 26'sı ise İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Hayvan Çiftliği'ne getirildi. Hayvanlar, çiftlikte tedaviye alındı.

Kurtarılmış Hayvan Çiftliği yöneticisi Sibel Çakır, "Çiftliğimize, 2023 yılında yaşanan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde bin 124 depremzede hayvan getirdik. Güvercin, muhabbet kuşu, kedi gibi hayvanlardan yüzde 5'ini sahiplendirebildik, yüzde 2'sini ise sahiplerine teslim ettik. Ancak çoğu hayvanın sahipleri artık hayatta değil, bu nedenle geri kalanlar bizimle yaşamaya devam ediyorlar. Depremden sonra hayvanlarımız toparlanmaya başladı derken, bu sefer orman ve anız yangınları başladı ve yangınlardan akın akın çiftliğe ağır yaralı hayvanlar gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

“Hayvanlar vücutlarındaki yanıklardan perişan hâldeler”

En son Mardin ve Diyarbakır sınırında çıkan yangında kurtarılan 141 yaralı hayvanı ayakta tedavi ettiklerini belirten Çakır, "Mardin ile Diyarbakır'da klinik masraflarını karşıladık ve ufak tefek yanıkları olan hayvanların günlük masraflarını karşılayarak sahiplerine teslim ettik. Durumu ağır olan 26 keçi ve koyunun ise şu an için çiftlikte tedavileri devam ediyor. Tedavilerinin ardından bundan sonraki yaşamlarını bizimle sürdürecekler" dedi. Gelen hayvanların durumlarının son derece kritik olduğunu söyleyen Çakır, şunları söyledi:

“Birçok hayvanımız da ikiz gebe. Diyarbakır ve Mardin'deki hayvanlara aslında çok iyi bakmışlar. Kilo ve bakım olarak çok iyiler ama vücutlarındaki yanıktan şu anda çok perişan haldeler. 2021'de de Marmaris'teki orman yangınlarından 411 yaban ve evcil hayvan getirmiştik. 2 yıl süresince tedavileri sürdü ve bir tanesi hariç hepsini hayatta tutabildik. Şu an burada olan koyun ve keçilerimizin de hepsini ayakta tutmaya çalışacağız. Son derece meşakkatli bir iş, bütün ekibimiz gece-gündüz demeden çalışıyor.”

“Orman ve anız yangınlarında milyonlarca canlı kaybı yaşanıyor”

Yangınlara karşı elektrik dağıtım firmalarının da önlem alması gerektiğini belirten Sibel Çakır, "Kurumlar gerekli bakımlarını yapmaları ve vatandaşlar izmarit, cam şişe, alüminyum kutular gibi çöpleri yerlere, ormanlara atmamaları konusunda sıkça uyarılmalı. 'Sadece ağaç yanıyor' diye düşünülmesin. Orman ve anız yangınların içinde binlerce, milyonlarca canlı kaybı yaşanıyor. Kuraklığa neden oluyor" ifadelerini kullandı.

“Hayvanlar geldikleri gün nefes alamıyordu”

Angels Farm Kurtarılmış Hayvan Çiftliği Veteriner Teknikeri Melek Çetin ise "Orman yangınından kurtarılan hayvanların geldikleri günden itibaren tedavileri sürüyor. Geldikleri gün de solunumları bayağı kötüydü ve nefes alamıyorlardı. Çünkü yanıklardan dolayı ağızları yapışmış durumdaydı. İlk işimiz solunum yollarını düzeltmek oldu” dedi.

Hayvanların ağız, kulak ve gözlerini temizledikten sonra serum, vitamin ve antibiyotik desteği verdiklerini söyleyen Çetin şunları ekledi:

“Elimizden geldiğince hayvanlarımızı toparlamaya çalıştık. Şu an kendi başına yemek yiyebilen de var hala yiyemeyenler de. Yanıklarına devamlı krem sürüyoruz. Bu konuda desteğe de ihtiyacımız var. Bir keçi ya da koyuna 1,5 kutu yanık kremi gidiyor. Biz de hâliyle yetişemiyoruz.”

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