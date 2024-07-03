Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, LGS Türkiye birincisi olan Artuklu Kasımiye Ortaokulu öğrencisi Cıvan Çelik'i makamında ağırlayarak tebrik etti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavında tüm soruları doğru cevaplayan ve 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Artuklu Kasımiye Ortaokulu öğrencisi Cıvan Çelik, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a ziyarette bulundu.

Cıvan Çelik'i tebrik ederek bir süre sohbet eden Vali Akkoyun, eğitim öğretim hayatında başarılar diledi.

ziyarette, Cıvan Çelik'in babası Ali Çelik, İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ve Kasımiye Ortaokulu Müdürü Abdulkadir Korhan da hazır bulundu.