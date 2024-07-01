Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Uluköy Mağarası'nda yürütülen arkeolojik kazılarda 350 bin yıl öncesine ait buluntular gün yüzüne çıkarıldı.

Mardin'e 20 kilometre uzaklıkta yer alan ve geçmişte Geç Roma, Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapmış olan Gurs Vadisi'ndeki Uluköy Mağarası'nda, Mardin Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan kazı çalışmalarının ikinci sezonu tamamlandı. Geçen yıl Paleolitik Çağ'a (Kaba Taş Devri) ait çok sayıda kesici ve delici aletin bulunduğu mağarada bu yıl, yaklaşık 4 metre kalınlığa sahip arkeolojik dolguya ulaşıldı.

Kaymakamlık çalışmalara destek verdi

Kazılar, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Eşref Erbil'in bilimsel danışmanlığında ve Kızıltepe Kaymakamlığı'nın desteğiyle gerçekleştirildi. Dr. Ergül Kodaş, Dr. Çağdaş Erdem, Dr. Birkan Gülseven, Bahattin İpek, Mehmet Şan ve gönüllü öğrenciler, kazıları büyük bir titizlikle yürüttü. Bu yılki çalışmalarda, Paleolitik Dönem'den Alt Paleolitik ve Orta Paleolitik Dönem'e geçiş izlerini taşıyan bulgular elde edildi.

Mezopotamya'daki avcı toplayıcı faaliyetlere ışık tutacak

Uluköy Mağarası'nın 350 bin yıl öncesine ait izler taşıdığı ve bölgenin tarihine dair önemli veriler sunduğu belirlendi. Mağarada bulunan silahlar, kazıyıcılar ve avlanmış hayvanlara ait kemik kalıntıları, Mardin Müzesi bünyesindeki laboratuvarda analiz ediliyor. Dr. Erbil, bu buluntuların kuzey Mezopotamya'daki avcı toplayıcı insan faaliyetlerini daha iyi anlamamıza olanak sağladığını ifade etti.

Kazı çalışmaları sistematik ilerliyor

Kazının bilimsel danışmanı Dr. Eşref Erbil, mağaranın tahribatının yoğun ve büyük boyutlu olduğunu belirterek, elde edilen arkeolojik verilerin bir an önce kurtarılması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle sistemli kazı çalışmaları yürütüldüğünü ifade eden Erbil, mağaranın 5 metrekarelik bir alanında gerçekleştirilen kazılarda önemli bulgular elde edildiğini söyledi.

Kentteki tek mağara kazısı

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, kazı çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ve bunun kentteki tek mağara kazısı olduğunu belirtti. Gök, "Gurs Vadisi ile bütünleşik olan bu alan, halkımız tarafından sıkça kullanılıyor. Bulunacak eserlerle burası yeni bir turistik destinasyon olmaya aday" dedi.