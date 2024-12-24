Mardin'de Aileler Arasında Silahlı Çatışma! Yaralılar Var

Mardin'de sabah saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, H.Ç. (42) ve N.E. (37) adlı iki kişi yaralandı. Çatışmanın sokağa taşması ve uzun namlulu silahların kullanılması çevrede korku ve panik yarattı.

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Yaralılar hastaneye sevk edildi 

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. H.Ç., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, N.E. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Soruşturma başlatıldı 

Polis, silahlı çatışmaya neyin sebep olduğu ve olaya karışan kişilerin kimlikleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA