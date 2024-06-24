Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan anız ve örtü yangınları, önemli zararlara yol açtı. Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yalım Mahallesi'nde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yangın, yakınlardaki meyve ağaçlarına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan yangında, çok sayıda meyve ağacı zarar gördü.

Saman balyaları küle döndü

Kızıltepe ilçesine bağlı Suriye sınırındaki kırsal Şenyurt ve Taşlıca mahallelerinde ise gece saatlerinde anız yangınları çıktı. Şenyurt Mahallesi'nde başlayan yangın, bölgedeki saman balyalarına sıçradı ve Taşlıca Mahallesi'nde bulunan sulama boruları ile bir ahıra zarar verdi. İtfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahale edilerek söndürülen yangınlarda tonlarca saman balyası küle döndü, sulama boruları ile ahır zarar gördü.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi. İtfaiye ve diğer ilgili ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.