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İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari aracıyla seyir halinde olan D.C'ye (29), dün gece Turgut Özal Mahallesi'nde başka bir araçtan silahla ateş adildi.

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aracında silahlı saldırı ya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

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