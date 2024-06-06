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Kuyumcu taktiği| Dostunu yakın, düşmanını daha yakın tut

Kuyumcu taktiği| Dostunu yakın, düşmanını daha yakın tut

Yangın, ekiplerce yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Olay yerine Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Merkez Artuklu ilçesindeki yeni TOKİ konutları mevkiinde yer alan alanda henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

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