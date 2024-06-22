Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşanan trajik olayda, 6 çocuk babası Resul Derin, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla saldırıya uğradı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, dehşeti ortaya koydu. Görüntülerde, Derin'e arkasından yaklaşan ve ellerindeki balyozlarla saldıran şahısların, ilk darbede Derin'i yere düşürdüğü görülüyor.

Saldırganlar aranıyor

Olay yerine çevredekilerin gelmesiyle birlikte saldırganlar kaçarak bölgeden uzaklaştı. Görüntüler, saldırganların Derin'e defalarca vurduğunu ve olayın şiddetini gözler önüne seriyor.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.