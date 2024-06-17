Otomobil ile çarpışan genç sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi

Midyat-Yolbaşı karayolunda akşam saatlerinde yaşanan kazada, Mehmet Ali İşler'in (18) kullandığı motosiklet, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İşler yola savruldu.

Olay yerinde fenalık geçiren yakınlar

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Ali İşler’in yakınları, kaza yerine geldiklerinde büyük üzüntü yaşadı ve fenalık geçirdi.

Hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Ali İşler, hızla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.