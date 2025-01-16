Mardin'in Derik ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Genç bir hayatın sona erdiği olayda, iki kişi de ağır yaralandı. Yetkililer, yeni bir olay yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Mera tartışması silahlı kavgaya döndü

Olay, Derik ilçesine bağlı Atlı Mahallesi'ndeki Menteşe mezrasında yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında mera kullanımı konusunda başlayan tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada 17 yaşındaki M. A. Ç., 42 yaşındaki Faik Ç. ve 43 yaşındaki Sinan Ç. ağır şekilde yaralandı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından, Derik Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ancak, genç M. A. Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası jandarma ve polis ekipleri, olayın yaşandığı mahalle ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İki aile arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için devriye sayısı artırıldı.