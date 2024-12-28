Mardin’in Artuklu ilçesinde 2022 yılında Cevzati ve Meşkinan aşiretleri arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavga, kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi. Barış yemeği ve el sıkışma töreniyle bölge halkına birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Tarihi kavga barışla sonuçlandı

12 Ağustos 2022’de başlayan ve Metin Özveren’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, bölge halkı arasında derin üzüntüye neden olmuştu. Aşiretler arasındaki gerilim, kanaat önderlerinin aylar süren barış girişimleriyle sona erdi.

Barış yemeği ile birlik mesajı

Kızıltepe Seyda Camii’nde düzenlenen barış yemeği, bölgenin ileri gelenlerinin ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşti. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve Seyda Mehdi Heleli’nin barışın önemine dair konuşmasıyla devam etti. Aşiret mensuplarının el sıkışması ve barış yemeğiyle program sona erdi. Barış törenine bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce davetli katıldı.

“Bu bölgemizin kanayan yarasıdır”

Barış heyeti sorumlusu Seydo Çılgın, yaptığı açıklamada barışı sağlamak için 6 aydır yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Çılgın, “Bu bölgemizin kanayan yarasıdır. Şeyh Muhammed Mehdi Heleli ve köy imamı Zahir Demirel gibi dostlarımızın desteğiyle bu barışı sağladık. Bundan sonra bölgemizde bu tür olayların önlenmesi için elimizden geleni yapacağız” diye aktardı.