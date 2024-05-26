MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde karaciğer yetmezliği olan 4 yaşındaki çocuk, organ nakli için ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akut karaciğer yetmezliği ve varis kanaması tanısı konulan Asmin Ç'nin (4) ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca, Mardin'e ambulans uçak gönderildi.
Asmin Ç, ambulans uçakla karaciğer nakli yapılmak üzere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: aa