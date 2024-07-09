Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde trafik kazası ihbarı alan sağlık ve polis ekipleri, olay yerine vardıklarında Devran Çur'un aracında silahla vurulmuş halde ölü olduğunu tespit etti. Çur'un cesedi, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.

Kimliği tespit edildi

Gece saat 01.00 sıralarında Mardin yolu üzerinde trafik kazası ihbarı alan 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Ancak olay yerine varıldığında kazadan çok daha ciddi bir durumla karşılaşıldı. Aracında hareketsiz halde bulunan şahsın silahla vurulduğu anlaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları sonucunda, ölen kişinin 27 yaşındaki Devran Çur olduğu belirlendi.

İnceleme başlatıldı

Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Aracın içinde ve çevresinde delil toplama çalışmaları yapıldı. İlk bulgulara göre, Çur'un aracında vurulmuş olması nedeniyle olayın bir trafik kazası olmadığı, planlanmış bir saldırı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Güvenlik kameraları ve görgü tanıkları incelenerek olayın aydınlatılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Devran Çur'un cesedi, detaylı inceleme ve otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı. Otopsi raporu, ölümün tam nedeni ve zamanını belirlemeye yardımcı olacak. Polis, olayla ilgili tüm olasılıkları değerlendiriyor ve Çur'un yakın çevresinden bilgi toplamaya devam ediyor.