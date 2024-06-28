Holywood yıldızı Marilyn Monroe'nun Los Angeles'ın Brentwood semtindeki evinin yıkılması planlanıyordu. Monroe'nun evi, Los Angeles Kent Konseyi tarafından tarihi kültürel anıt adaylığı kapsamında onaylandı.

Monroe, dört yatak odalı evde yaklaşık altı ay yaşadı. Oyuncu 1962 yılında bu evde aşırı doz ilaçtan hayatını kaybetti.

Evin, Monroe'nun "aradığı ilk yer olduğu ve 1962 yılında çalışırken tek başına satın aldığı" belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, evin günümüzdeki sahipleri Brinah Milstein ve eşi Roy Bank, evi geçen yıl 8,35 milyon dolara satın aldı ve yandaki mülklerini genişletmek için evi yıkmayı planlıyorlardı.

Los Angeles Belediye Meclisi üyesi Traci Park "60 yıl önce yapılması gereken bir şeyi bugün yapma fırsatına sahibiz. Los Angeles şehrinde Marilyn Monroe ve Brentwood'daki evi kadar ikonik başka bir kişi veya yer yok" ifadelerini kullandı.