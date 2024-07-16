Beylikdüzü Marina önlerinde bir tekne ile botun çarpışması sonucu Selçuk Mahanoğlu (41), denize düşerek hayatını kaybetti. Mahanoğlu'nun cansız bedenine, 6 saatlik arama çalışmasının ardından kıyıya yakın bir alanda ulaşıldı.

Dengesini kaybetti, denize düştü

Kaza, saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü Marina önlerinde meydana geldi. İddialara göre, bir tekne ile bot bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle botun içinde bulunan Selçuk Mahanoğlu dengesini kaybederek denize düştü. Olay yerine deniz polisi sevk edildi ve uzun süren arama çalışmalarının ardından Mahanoğlu'nun cansız bedenine kazanın olduğu yerden yaklaşık 150 metre ileride ulaşıldı.

Mahanoğlu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Ölüm nedeni, yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.