Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Wolverhampton forması giyen Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı transfer etti. Lemina, sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Transfer bedeli belli oldu

Daha önce 2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Transferin 2,5 milyon pound karşılığında gerçekleştiği belirtiliyor.

Bu sezon Wolverhampton formasıyla 19 maça çıkan Lemina, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki üçüncü takviyesi olan Lemina'nın, orta sahadaki dinamizmiyle takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Galatasaray taraftarları, Lemina'nın yeniden takıma katılmasından dolayı büyük bir heyecan yaşıyor. Kulüp yetkilileri, transferin takıma önemli bir güç katacağını ifade etti.