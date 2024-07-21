Yapay zeka çılgınlığı döneminde, uzun süreli borsa rallisinin "insanlık tarihinin en büyük balonu" olduğunu belirten Spitznagel, bu balonun patlamasının etkilerinin oldukça büyük olacağını ifade etti.

'Mega bir saatli bomba'

Ünlü yatırımcı Mark Spitznagel, borsanın büyük bir çöküşe doğru ilerlediğini belirtti. Wall Street Journal'a verdiği röportajda, son dönemde hisse senedi kazançlarına güvenen yatırımcıları uyararak, borsadaki uzun süreli ralliyi "insanlık tarihinin en büyük balonu" olarak nitelendirdi. Spitznagel, piyasalardaki mevcut durumu "mega bir saatli bomba" olarak tanımlayarak, bu balonun patlamasının etkilerinin geçmişteki dot-com balonundan daha büyük olabileceğini ifade etti.