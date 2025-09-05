ABD’de avukatlık yapan Mark S. Zuckerberg, ünlü Facebook kurucusu ile aynı ismi taşıdığı için sosyal medya hesabının defalarca kapatıldığını öne sürerek Meta’ya dava açtı. Zuckerberg, bu durumun iş kaybına yol açtığını söyledi.

Hesabı defalarca kapatıldı

Indiana’da görev yapan avukat Mark S. Zuckerberg, son sekiz yılda Facebook hesabının beş kez kapatıldığını açıkladı. Meta’nın kendisini “ünlü taklidi yapmakla” suçladığını belirten avukat, kimliğini defalarca belge ve fotoğraflarla kanıtlamasına rağmen hesabının kapatıldığını ifade etti.

11 bin dolar zarar iddiası

Mahkemeye sunulan dilekçede, avukatın Facebook üzerinden verdiği reklamların da haksız yere kaldırıldığı ve bunun 11 bin dolar zarara yol açtığı kaydedildi. Zuckerberg, durumu “Otoyol kenarında reklam panosu kiralayıp parasını ödüyorsunuz ama gelip üzerini örtüyorlar” sözleriyle özetledi.

Meta: "Hesap yanlışlıkla kapatıldı"

Meta, dava açılmasının ardından yaptığı açıklamada, hesabın yanlışlıkla kapatıldığını kabul etti. Şirket, “Mark Zuckerberg’in hesabı hatayla kapatıldı, kendisinden sabrı için teşekkür ediyoruz. Bu durumun tekrar yaşanmaması için adım atıyoruz” açıklamasında bulundu.

İsim karışıklıkları sürüyor

Mark S. Zuckerberg, 38 yıldır avukatlık yaptığını ve ünlü iş insanı Mark Elliot Zuckerberg’in o yıllarda henüz çocuk olduğunu vurguladı. Avukat, “Ben Mark Steven’ım, o Mark Elliot” diyerek isim karışıklığının yarattığı sıkıntıları anlattı. Daha önce de yanlış davalara taraf gösterildiğini belirten Zuckerberg, yaşadıklarını internet sitesinde paylaşıyor.