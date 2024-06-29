Mark Zuckerberg, "tek bir yapay zeka" olmayacağına inandığını ve yapay zeka araçlarının geniş kitlelerce kullanılmasının önemini vurguladı. Tek bir AI geliştirme çabasını eleştiren Zuckerberg, "Yapay zeka teknolojisinin istiflenmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Çok sayıda yapay zeka yaratılmalı

Zuckerberg, "tek bir gerçek yapay zeka" fikrini gerçekçi bulmadığını ve teknoloji sektöründeki insanların bu tür yaklaşımları itici bulduğunu belirtti. Farklı ilgi alanlarını yansıtacak çok sayıda yapay zekanın yaratılması gerektiğini savundu. Meta'nın yeni AI Studio yazılımı ile içerik oluşturucuların ve kullanıcıların Instagram üzerinden AI avatarları oluşturmasına olanak tanıdığını açıklayan Zuckerberg, bu avatarların takipçilerle etkileşim kuracağını ve "AI" etiketiyle tanımlanacağını söyledi.

Ray-Ban Meta akıllı gözlüğü gelişiyor

Zuckerberg, Ray-Ban Meta akıllı gözlüğüyle ilgili ilerlemelere değinerek, bu gözlüklerin tam holografik ekranlarla birleşeceği bir geleceği öngördüğünü belirtti. Kameralar, mikrofon, hoparlörler ve çok modlu yapay zeka yetenekleri ile mükemmel bir deneyim yaratılacağını söyledi.

Gelecekte insanların sinirsel arayüzler yerine bileklik takarak elleriyle iletişim kurabileceklerini ve bu sayede beyinden gelen sinyallerle yazı yazabileceklerini ifade eden Zuckerberg, bu teknolojilerin hemen akıllı telefonların yerini alamayabileceği konusunda uyardı.

Akıllı telefonlar gelecekte ne olacak?

Zuckerberg, 10-15 yıl önce bilgisayarlarla yapılan işlerin şimdi akıllı telefonlarla yapıldığını hatırlatarak, benzer bir dönüşümün akıllı gözlükler için de geçerli olacağını belirtti. Telefonların tamamen ortadan kalkmayacağını, ancak kullanımının azalacağını ve gözlüklerin günlük işlerde daha fazla tercih edileceğini öngördü.

"Telefon sahibi olmayı bırakacak değiliz. Sadece cebinizde kalacak ve gerçekten onunla bir şeyler yapmanız gerektiğinde çıkaracaksınız" diyen Zuckerberg, gelecekte gözlüklerin daha pratik olacağını sözlerine ekledi.