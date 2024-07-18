Hatay'da bulunan bir markette çekilen video, inşaat işçisinin çamurlu ayakkabılarını markete girmeden önce çıkarmasıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu duyarlı davranış, temizlik ve saygı konularında tartışma yarattı.

Hatay'da Ahmet Pembe'ye ait bir markette yaşanan olay, inşaat işçisi tarafından gösterilen örnek davranışla dikkat çekti. İşçi, çamurlu ayakkabılarıyla markete girmemek için dışarıda ayakkabılarını çıkararak içeri adım attı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar, sosyal medyada hızla yayılarak büyük beğeni topladı.

Market sahibi Ahmet Pembe, yaşananları şu sözlerle aktardı: "Ayakkabısını çıkarmaması konusunda ısrar ettim fakat inşaat işçisi çıkartarak markete girdi. Normalde vatandaşı tanımıyorum, ilk defa gördüğümüz vatandaş. Değerli bir ağabeyimiz tabii ondan sonra tanıştık videodan sonra iznini aldım, onun izniyle paylaştık videoyu."

Pembe, olayın ardından duygularını şu şekilde dile getirdi: "Komik bir anımız da oldu güzel. Duygulandım gerçekten düşüncesinden dolayı, kendisine teşekkür ederim. Halkımız, emekçimiz gerçekten deprem bölgesindeyiz, özellikle doğudan gelen işçi kesim arkadaşlarımız gerçekten çok duyarlı, vefalı. İnsanlık ölmedi ya devam ediyor."

İşçinin gösterdiği bu hassasiyet, temizlik ve toplumsal sorumluluk bilinci açısından örnek teşkil ediyor. Sosyal medya kullanıcıları da paylaşılan videonun altında olumlu yorumlar yaparak işçinin bu davranışını takdir etti.