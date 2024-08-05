Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Adası’nda düzenlenen 3. Edebiyat Günleri'ne katıldı. "Limanımız Edebiyat" temasıyla gerçekleşen etkinlik, adanın kültürel zenginliğini artırmayı hedefliyor. Marmara Adalar Belediyesi'nin organizasyonunda ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapılan etkinlik, üç gün süren çeşitli söyleşi ve imza günleri ile dolu dolu geçti.

Başkan Akın'dan kültür ve sanat sözü

Açılış konuşmasında, Marmara Adası'nı kültür ve sanat adası yapma konusundaki kararlılığını vurgulayan Başkan Akın, “Burayı kültür ve sanat adası yapmak için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. 5 yıl boyunca Marmara Adası’na gerekli özeni göstereceğiz” dedi. Akın, adanın sıcak karşılamasından dolayı memnuniyetini ifade ederken, "Ada halkımız, her şeyin en güzelini hak ediyor" sözleriyle desteklerini yineledi.

Edebiyatçılar ve yazarlar Marmara Adası'nda buluştu

Edebiyat Günleri, edebiyat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Zülfü Livaneli, Alp Gökalp, Başar Başarır, Deniz Yüce Başarır, Feride Çiçekoğlu ve diğer birçok yazar ve şair, etkinlikte yer aldı. Etkinlik süresince yazarlar, söyleşiler gerçekleştirdi ve kitap imzaları dağıttı.

Başkan Akın, Edebiyat Günleri'nin yanı sıra adada esnaf, vatandaş ve kurum ziyaretlerinde bulundu. Marmara Adası'nın ardından Avşa ve Ekinlik Adaları’nda da vatandaşlarla bir araya geldi.