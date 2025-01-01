Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın Marmara Denizi'nde büyük tehlike oluşturduğunu ve bu sorunun sadece deniz kirliliği ile mücadele edilerek çözülebileceğini belirtti.

Müsilaj Marmara Denizi'ni sarmaya devam ediyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, son olarak Erdek Körfezi’nde yeniden görülen müsilajın, Marmara Denizi'nde hızla yayıldığını açıkladı. 6 Kasım’dan itibaren Marmara Adaları çevresi ve Tekirdağ kıyılarına ulaşan müsilaj, 7 hafta içinde tüm Marmara’yı sarmayı başardı.

Suların ısınması müsilajı yüzeye çıkartabilir

Müsilajın, sıcaklık artışı ile birlikte ilkbaharda yüzeye çıkma ihtimali olduğunu belirten Sarı, deniz dibine çökmeye başlayan müsilajın, deniz ekosistemini tehdit ettiğini vurguladı. Özellikle deniz çayırları, süngerler ve mercanlar gibi deniz canlılarının yanı sıra balıkçılar da bu durumdan olumsuz etkileniyor.

Marmara'nın kirlilik yükü azaltılamadı

Marmara Denizi'nin karşılaştığı bu sorunun en büyük nedenlerinden birinin deniz kirliliği olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sarı, “Marmara Denizi’nin kirlilik yükü ne yazık ki azaltılamamıştır. Atıkların derin deşarj yöntemiyle denize bırakılmaya devam edilmesi bu durumu kötüleştirmiştir,” dedi.

Acil önlemler alınmalı

Sarı, müsilajın etkilerini azaltmak için acilen önlem alınması gerektiğini belirtti. Sanayi atıklarının denetim altına alınması, atık arıtma tesislerinin iyileştirilmesi ve denize çamur dökülmesinin engellenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, müsilajdan etkilenecek sektörler için sigorta sistemlerinin kurulmasının önemine vurgu yaptı.