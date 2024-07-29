Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Denizi'nde su sıcaklıklarının son 50 yılda 2,5 derece arttığını duyurdu. 1970'li yıllarda ortalama 15,3°C olan su sıcaklığı, bugün 17,8°C'ye ulaşmış durumda. Bu artış, denizin ekosistemine ciddi etkiler yapabilir ve müsilaj gibi çevre sorunlarını yeniden gündeme getirebilir.

Prof. Dr. Tecer, bu sıcaklık artışının sadece Marmara Denizi'nde değil, çevresindeki diğer denizlerde de gözlemlendiğini belirtti. Karadeniz'de 0,9°C, Ege Denizi'nde 1,4°C ve Akdeniz'de 1,2°C'lik artışlar yaşandığı bildirildi. Bu artışların, denizlerdeki ekosistem dengesini bozabileceği ve canlı türleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.

Müsilajın Deniz Canlılarına Riski

Prof. Dr. Tecer, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununun sıcaklık artışıyla birlikte yeniden ortaya çıkabileceğini vurguladı. Deniz suyu sıcaklığındaki artış, müsilajın oluşumuna zemin hazırlayan besi maddelerinin etkisini artırabilir. Ayrıca, çözülmüş oksijen konsantrasyonunun düşmesi, deniz canlılarının yaşam alanlarını daraltabilir. Bu durum, ticari balık türlerinin azalmasına ve denizanası gibi omurgasızların bu bölgelerde yayılmasına neden olabilir.

Denizden keyif alınamıyor

Artan su sıcaklıklarının insan konforunu da etkilediğini belirten Tecer, denize girme sıcaklıklarının insanların ferahlama ihtiyacını karşılamadığını ifade etti. Yaz aylarında deniz suyu sıcaklıkları 21-29°C arasında ideal olarak kabul edilirken, Marmara Denizi'nde bu sıcaklıklar 28-29°C civarına ulaşmış durumda. Bu da tatilcilerin denizden yeterince keyif almasını zorlaştırabilir.