Balıkesir'in Erdek ilçesi sahilinde pusula denizanası karaya vurdu. Uzmanlar, bu türün Marmara Denizi'ne gemilerin balast suları ile taşınmış olabileceğini belirterek temas durumunda sağlık önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Pusula denizanası Marmara'da yeniden görüldü

Marmara Denizi'nde zaman zaman görülen pusula denizanası (Chrysaora hysoscella), Erdek sahilinde karaya vurdu. Kahverengi gövdesiyle dikkat çeken bu tür, uzmanlara göre genellikle Atlantik Okyanusu, Akdeniz ile İngiltere'nin Batı ve Güney kıyılarında yaşıyor.

Deniz biyologları, Marmara'ya girişin muhtemel nedeninin uluslararası taşımacılık yapan gemilerin balast suları olduğunu aktarıyor.

Temasta tatlı su kullanılmamalı

Uzmanlar, denizanası temaslarında deride yanma, kızarıklık ve kaşıntı gibi semptomların oluşabileceğini belirtiyor. Ciltle temas eden bölgenin tatlı su ile değil deniz suyu ile yıkanması, çıplak elle müdahale edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

İlk yardımın ardından, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

"Zehirli ama ölümcül değil"

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Melek İşinibilir Okyar, bu türün Marmara Denizi'nde ilk kez 2000 yılında Erdek Körfezi'nde kaydedildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu tür, Marmara Denizi'nde ilk defa Erdek Körfezi'nde Ağustos-Eylül 2000 tarihinde kaydedilmiştir. O tarihten beri Marmara Denizi'nde özellikle kıyısal alanlarda genelde az sayıda gözlemlenmektedir. İnsanlara temas ettiklerinde öldürecek veya tıbbi yardım gerektirecek kadar etkili zehirleri yoktur."